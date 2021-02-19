США в пятницу официально присоединились к Парижскому соглашению по климату. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена на сайте Госдепартамента США.

Президент США Джо Байден сразу после инаугурации 20 января подписал указ о присоединении страны к соглашению. Процесс возвращения в Парижское соглашение занял 30 дней.

Энтони Блинкен подчеркнул, что США будут включать тему изменения климата в самые важные двусторонние и многосторонние обсуждения на всех уровнях.

«Реагирование на реальные угрозы, исходящие от изменения климата, и прислушиваться к нашим учёным — главный приоритет нашей внутренней и внешней политики», — добавил госсекретарь.

Парижское соглашение по климату — международный договор, подписанный более чем 190 странами в декабре 2015 года. Документ определяет план действий по сдерживанию глобального потепления. США вышли из соглашения в 2017 году при бывшем президенте США Дональде Трампа.