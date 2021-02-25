Приближается прекрасный праздник — 8 Марта. Предпраздничная неделя превращается в настоящий марафон по поиску подарков для дорогих и любимых. Если еще не все подарки закуплены, а финансы уже на исходе, выручат экспресс-кредиты от «Капиталбанка».

Технику, электронику, мебель и многое другое можно приобрести в магазинах-партнерах «Капиталбанка» в рассрочку на 12 месяцев.

Ответ на получение займа приходит в течение 30 минут. При себе необходимо иметь только паспорт гражданина Узбекистана. Максимальная сумма — 22 млн сумов. Процентная ставка — 23% годовых.

Узнать подробнее об условиях получения экспресс-кредита и ознакомиться со списком магазинов-партнеров можно на официальном сайте «Капиталбанка» или по телефону: (+998) 71−200−15−15.

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