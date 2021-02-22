Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 февраля подписал закон «О международном коммерческом арбитраже» (№674). Документ принят Законодательной палатой 5 августа и одобрен Сенатом 11 сентября.

Закон определяет арбитраж как процедуру разрешения спора, независимо от того, осуществляется ли она постоянным арбитражным учреждением или арбитражным судом, создаваемым для разрешения конкретного спора. Арбитр — это физическое лицо, назначенное сторонами в согласованном порядке для разрешения спора в арбитраже

Арбитражным соглашением, согласно закону, является соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определённых споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носит ли оно договорный характер либо нет. Оно заключается в письменной форме в виде арбитражной оговорки в договоре или отдельного соглашения.

Стороны могут по своему усмотрению определять число арбитров, а в отсутствие такого определения назначаются три арбитра. Отвод арбитру может быть заявлен только при наличии обстоятельств, которые вызывают обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, либо если он не соответствует требованиям, предъявляемым соглашением сторон. Полномочия арбитра прекращаются, если он юридически или фактически не в состоянии выполнять свои функции или по другим причинам не приступает к ним, либо отказывается от назначения или стороны договариваются о таком прекращении.

Стороны также могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. В отсутствие такой договорённости место арбитража определяется арбитражным судом с учётом обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. Стороны могут договориться о языке или языках, которые будут использоваться в арбитражном разбирательстве.

Стороны могут вести свои дела в арбитражном разбирательстве непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых в том числе из числа иностранных организаций и граждан.

Арбитражный суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. При проведении арбитражного разбирательства более чем одним арбитром любое решение арбитражного суда, если стороны не договорились об ином, принимается большинством голосов всех членов суда.

Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, арбитражный суд прекращает разбирательство, и по просьбе сторон, и при отсутствии возражений со стороны арбитражного суда, фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях.

Законом также определён порядок обжалования решения арбитражного суда и основания его отмены. Так, обжалование в суде арбитражного решения может быть произведено только путём подачи заявления об отмене в соответствии с нормами закона.

Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было принято, признаётся обязательным и при подаче в суд письменного заявления приводится в исполнение.

Закон вступает в силу в течение шести месяцев со официального опубликования.