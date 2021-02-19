Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 февраля после завершения сессии Наманганского областного кенгаша народных депутатов незапланированно посетил махаллю «Бунёдкор» в 18 км от центра Намангана.

«Ситуация здесь плачевная: нет питьевой воды, внутренние дороги в плохом состоянии, окрестности не благоустроены. За ветхим зданием схода граждан махалли разбросаны отходы», — говорится в сообщении пресс-службы государства.

Глава государства отправился в 74-й опорный пункт УКД ОВД Намангана. Там он подверг критике хокима Намангана Олимжона Исаева и прокурора Бахромжона Юлдашева (отвечает за сектор, за которым закреплена махалля) за плачевное состояние объекта, обветшалые стены и здание.

Президент, обращаясь к прокурору: «Что это? Сам подумай, что это за ситуация? Каждый день даёте отчёт: рабочие места, инвестиции, высокопарные слова… У тебя же есть полномочия, чтобы навести здесь порядок. Ты здесь работал прокурором города четыре года. Почему не делаешь? Ладно, мировоззрение председателя махалли мы потом обсудим. Ладно, всё можно понять… В долине же можно посадить деревья, убрать мусор на улице? Можно побелить вот эту стену? Господин прокурор, ты же полковник, дружище. Оба вы бессовестные, ты и хоким…





Президент, обращаясь к хокиму: Эй, бессовестный, подойди сюда. Почему я тебя сюда привёл? Посмотри на это, это твоё лицо. Как вы двое сидели спокойно на совещании? Когда вы будете жить проблемами людей? А, Исаев (хоким Намангана Олимжон Исаев — ред.)? Я же верну все деньги. Не думай, что завтра пойдёшь и [снова] будешь заниматься бизнесом. Не отпущу, привлеку к уголовной ответственности. Что за предательство! Прокурор, объясни сам. Ты руководитель сектора… Вот это твой облик (показывает на окружение — ред.)… В махалле «Бунёдкор» проживают 12 тысяч человек. Сколько ты уже хоким города? 10 месяцев? Я тоже был хокимом района. Можно же было хотя бы побелить стены? Убрать мусор? Ты же слышал, что я посещал махаллю в Фергане?

Прокурор: Уважаемый президент, если позволите, действительно здесь проживают 2000 семей, 800 домов. Мы поделили эту территорию, запланировали [работы]. Уважаемый президент, за счёт образования отдельно Давлатабадского района появилась возможность работать, до этого было много махаллей. Я работаю 10 месяцев. Решаю вопрос с созданием рабочих мест и другие вопросы.

Президент: Ладно, это всё хорошо. Я эти слова слышал много раз. Я бы поверил твоим словам, если бы я был президентом, который «упал с небес». Сам посмотри на этот мусор. А вот здесь… Это же твоя территория, твой сектор. А вы, председатель махалли? Вам досталось такое наследие. Раньше были заместителем. Что это за условия? За год нельзя было это отремонтировать… Как ты можешь стать реформатором? У меня такие большие планы на вас! Председатель махалли — реформатор. Какой реформатор? Зачем ты хочешь оправдать моё доверие? Оправдай доверие народа! Ты же мой представитель. Глядя на тебя, люди дают мне оценку… Если гости придут, то скажут «это лицо Узбекистана». А я, доверившись вам, говорю высокопарные слова. Не видели, что я был в Фергане? Можно же было посадить дерево, побелить стены… Или тебе зарплату не дают?

Шавкат Мирзиёев также посетил Дом милосердия №26 и дом-интернат «Саховат».