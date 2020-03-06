Новым хокимом Намангана стал Олимжон Ботирович Исаев. Его кандидатура была утверждена на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов в пятницу, сообщила пресс-служба городской администрации.

Олимжон Исаев (1972 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного аграрного университета и Наманганского государственного университета. Работал директором предприятия «Ифода агро кимё химоя», возглавлял Наманганский областной совет фермеров и наблюдательный совет компании «Мехмаш».

До этого назначения с мая 2018 года занимал должность председателя правления «Узагрокимёхимоя».

Прежним главой Намангана был Шавкатжон Абдуразаков. Законодательная палата 5 марта одобрила его кандидатуру на пост председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.