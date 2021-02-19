Президент Узбекистана 18 февраля подписал закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс.

В перечень уголовных дел, по которым участие защитника является обязательным, внесены следующие:

дела, в которых судом проводится предварительное слушание;

дела, в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления;

при рассмотрении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста;

дела, по которым заключено соглашение о признании вины.

Сейчас участие защитника является обязательным в делах с участием несовершеннолетних, лиц с особенностями восприятия, не владеющих языком судопроизводства, лиц, подозреваемых в совершении преступлений, за которые может быть назначено пожизненное лишение свободы и другие.

Кроме того, согласно поправкам в УПК, подозреваемому с момента его фактического задержания или фактического завершения оперативно-розыскного мероприятия, связанного с его задержанием, обеспечивается встреча с защитником наедине до проведения связанных с ним процессуальных действий.

В УПК также внесена поправка о том, что получение заявлений, объяснений или показаний от подозреваемого, обвиняемого или подсудимого должностными лицами органов, проводящих оперативно-розыскную деятельность, осуществляется на основании письменного разрешения дознавателя, следователя, прокурора или судьи, и исключительно при участии защитника (за исключением случаев отказа от защитника).

Также, согласно внесенным изменениям в УПК, срок задержания составляет не более 48 часов с момента фактического задержания лица. Ранее этот срок исчислялся с момента доставления задержанного в орган внутренних дел или иной правоохранительный орган.