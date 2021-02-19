В Ташкенте с сольным концертом выступит золотой голос России — Николай Басков. Выступление состоится 26 марта в ледовом дворце Humo Arena.

Российский эстрадный и оперный певец носит звание «Народного артиста России» и неофициальные титулы «Натуральный блондин» и «Золотой голос России».

На большой сцене Николай Басков с 12 лет. К 21 году он стал лауреатом всероссийского конкурса «Романсиада». Артист успешно выступал в Большом театре, позже стал петь на сцене испанских оперных театров. В Испании был удостоен второй премии в конкурсе Grande Voce.

В 2012 году Николай Басков блеснул на сцене Beacon Theatre в Нью-Йорке, спев с симфоническим оркестром.

Песни Николая Баскова с 2005 года регулярно завоевывают премию «Золотой граммофон». Также он является постоянным участником ежегодного концерта «Песня года». Многократно выигрывал музыкальные премии «Овации», «Стиль года», «МУЗ-ТВ» и другие.

Популярные хиты покорившие миллионы слушателей:

«Шарманка»;

"Я буду руки твои целовать";

«Натуральный блондин»;

«Ну кто сказал тебе»;

«Я подарю тебе любовь».

Наряду с исполнением классических произведений, Басков не отступает от нынешних трендов музыки. Он выпускает хиты, которые моментально занимают высокие строчки в чартах.

26 марта концерт Николая Баскова в ледовом дворце Humo Arena обещает быть красочным и очень музыкальным.

Билеты уже в продаже в кассах Humo Arena и на сайте iTicket.uz.

Официальные точки продаж iTicket.uz:

ул. Богсарой, 4A.

Ориентир: посольство Италии;

Ориентир: посольство Италии; ледовый дворец Humo Arena.

Телефоны для справок: (+998) 71−207−20−72, (+998) 71−207−10−71, (+998) 90−013−23−33.

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