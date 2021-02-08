Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дальнейшем совершенствовании системы знаний и инноваций, а также оказания современных услуг в сельском хозяйстве».

Документом утверждена Концепция приоритетного развития системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве в 2021—2025 годах. При Министерстве сельского хозяйства образуется Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве. Его задачами определены:

тесная интеграция образования, науки и производства в сфере сельского хозяйства;

в сфере сельского хозяйства; налаживание возмездного научно-производственного сотрудничества фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кластеров и коопераций с зарубежными научно-исследовательскими учреждениями, внедрение новых научных разработок, инноваций и цифровых технологий;

новых научных разработок, инноваций и проведение фундаментальных, прикладных и инновационных исследований и подготовка научных и научно-педагогических кадров в сфере сельского хозяйства, повышение их квалификации;

и подготовка научных и научно-педагогических кадров в сфере сельского хозяйства, повышение их квалификации; развитие национальной информационной сети и сети консалтинговых услуг в сельском хозяйстве;

в сельском хозяйстве; и другие.

Указом также предусмотрено создание в 2021—2022 годах Республиканского центра агроуслуг, центров агроуслуг Каракалпакстана и областей. Начиная с 2022 года в сельских районах будут поэтапно созданы центры агроуслуг районов.

Указанные центры образуются с привлечением средств, выделяемых в рамках проекта Всемирного банка «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан», либо на условиях государственно-частного партнёрства.

В числе задач центров — формирование заказов на готовые научные разработки и консультации исходя из потребности регионов в сельхозпроизводстве, оказание всех услуг в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности по принципу «единое окно», а также в режиме онлайн и через call-center.

Отдельным постановлением президента в системе Национального центра создаются:

Научно-исследовательский институт богарного земледелия на базе Галляаральской научно-опытной станции Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур;

на базе Галляаральской научно-опытной станции Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур; Научно-исследовательский институт земледелия в южных районах на базе Кашкадарьинского филиала Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур;

на базе Кашкадарьинского филиала Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур; Научно-производственное объединение зерна и риса на базе Каракалпакской научно-опытной станции Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур и Каракалпакской научно-опытной станции Научно-исследовательского института рисоводства.

В систему Национального центра также передаются НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева и НИИ защиты растений.