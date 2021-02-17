Рано или поздно перед каждым потенциальным покупателем квартиры встает вопрос: «Что выбрать — новостройку или „вторичку“?». Практически сразу вариант с новостройкой многие отсекают, потому что считают его дорогим. Ведь до сих пор ходят легенды, что квартира в новом доме ужасно дорогая.

Но многие ли из тех, кто планирует покупку, сами заходили на сайт застройщика и изучали реальные цены на новые квартиры? На самом деле цены на новые квартиры вас приятно удивят. Ведь по стоимости они примерно равны аналогичным квартирам в кирпичных хрущевках, выстроенных полвека назад.





Цены в сравнении

Для примера можно взять три жилых комплекса, в которых уже идет продажа квартир: Assalom Do‘rmon Yo‘li, Assalom Maxtumquli и Assalom Sohil. Все они находятся в центральных районах города с уже сформированной инфраструктурой: торговыми центрами, магазинами, кафе и ресторанами, клиниками и другими объектами социально-бытового назначения.

Assalom Do‘rmon Yo‘li — ЖК в Мирзо-Улугбекском районе столицы. Он находится на пересечении улиц Тимур Малика и Дурмон Йули. Комплекс объединяет шесть девятиэтажных домов со спортивными и детскими площадками, прогулочными зонами, безопасными парковочными территориями, беседками, собственным детским садом и современной школой.

К продаже предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры разной планировки. Стоимость квартир — от 367,1 млн сумов (за однокомнатную) до 904,9 млн сумов (за просторную четырехкомнатную квартиру).

Второй ЖК — Assalom Maxtumquli — разместился в Яшнабадском районе Ташкента. В него входит несколько ярких и красочных девятиэтажных домов повышенной комфортности и инфраструктура: оборудованные детские площадки, зоны озеленения, видеонаблюдение за территорией.

Здесь можно приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры стоимостью от 328,9 до 586,8 млн сумов.

Третий жилой комплекс — Assalom Sohil — также расположен в Яшнабадском районе, недалеко от центра столицы. Это несколько современных комфортабельных домов переменной этажности (от 9 до 16 этажей). Вокруг них предусмотрены объекты социально-бытового обслуживания, наземный паркинг, спортивные и детские площадки.

К продаже представлены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с несколькими типами планировок и стоимостью от 328,6 млн сумов (за двухкомнатную) до 881 млн сумов (за четырехкомнатную).

Покупая квартиру, собственник может прилично сэкономить деньги и нервы. Ведь в ней уже проведены основные работы по электрике, отоплению, сантехнике, остеклению и отделке. В ЖК также установлены все двери, на пол уложен ламинат, а в ванной — кафельная плитка. Остается добавить последние штрихи и праздновать новоселье.

В то же время многим знакомы стандартные трудности при покупке вторичного жилья. Прежде чем переехать, долго извиняешься перед соседями за шум от долгого ремонта. Ведь выясняется, что трубы никудышные, то проводку всю нужно менять, то отопление, оказывается, отсутствует.

Беглый поиск по риелторским сайтам показывает, что цены на однокомнатную квартиру в центральных районах составляют примерно 310 млн сумов. На четырехкомнатные квартиры разброс больше. Их стоимость колеблется от 520 млн до 800 млн сумов. А это сопоставимо с ценами в новостройках.





Рассрочка и ипотека

Но что же делать, если новое жилье нужно, а денег на него накопить не успели? Компания Golden House предлагает воспользоваться рассрочкой или ипотекой.

Рассрочка — это способ оплаты застройщику, которая производится по частям. Это предложение действует для ЖК Assalom Sohil и ЖК Assalom Maxtumquli, но условия для них разные.

В ЖК Assalom Sohil рассрочка составляет шесть месяцев, а первоначальный взнос — от 40%.

В ЖК Assalom Maxtumquli рассрочка выдается на семь месяцев, первоначальный взнос — от 40%.

Ипотека — целевой кредит, который берется в банке под залог приобретаемой квартиры. Предложение действует для всех трех жилых комплексов.

Ипотечный кредит в ЖК Assalom Do‘rmon Yo‘li и ЖК Assalom Maxtumquli выдается на срок до 20 лет. Первоначальный взнос составляет 25% от стоимости квартиры.

Также на покупку квартиры в жилом комплексе Assalom Sohil имеются особые условия ипотеки, несмотря на отсутствие кадастрового номера. Специальный ипотечный кредит от Golden House предоставляется сроком до 20 лет, а размер первоначального взноса составляет 50% от стоимости квартиры.





Три шага к мечте

Квартиру в ипотеку можно приобрести всего за три шага:

Посетить офис Golden House и выбрать понравившуюся квартиру. После того, как менеджер компании предоставит первичную информацию и направит в банк для подачи заявления на получение ипотечного кредита, необходимо подготовить документы: справку о доходах;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

документ, удостоверяющий личность;

предварительный договор о купле-продаже. Сделать первоначальный взнос для приобретения квартиры.

Минимум усилий и адекватные вложения, и квартира, в которой продуман и эффективен каждый квадратный метр, будет многие годы радовать вас и вашу семью.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: банк «Ориент Финанс».

Телефон: (+998)-78−150−11−11.

Сайт: gh.uz

Офис продаж Assalom Maxtumquli: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.

Ориентир: супермаркет Makro.

Телефон: (+998)-78−150−11−11.

Сайт: assalom.gh.uz

Адрес офиса продаж Assalom Sohil: Яшнабадский р-н, ул. Фергана йули.

Ориентир: бывший «УзБум».

Телефон: (+998) 78−888−55−88

Сайт: assalomsohil.gh.uz

Адрес офиса продаж Assalom Doʻrmon Yoʻli: Мирзо-Улугбекский р-н, пересечение улиц Темур Малик и Дурмон йули.

Ориентир: Академия МВД.

Телефон: (+998) 78−777−55−88

Сайт: assalomdormon.gh.uz

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