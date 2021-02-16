Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала заняла пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Её кандидатуру в понедельник утвердил генсовет ВТО.

Нгози Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО, говорится в сообщении организации. Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта. Срок её полномочий истекает 31 августа 2025 года.

Нгози Оконджо-Ивеала в разное время занимала посты министра финансов Нигерии, а также министра иностранных дел этой страны. Более 25 лет проработала во Всемирном банке в качестве экономиста по вопросам развития, затем став управляющим директором ВБ. Сейчас она возглавляет Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Предыдущий глава ВТО Роберто Азеведо покинул свой пост в конце августа прошлого года, за год до истечения срока его полномочий.