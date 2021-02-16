Деятельность мобильных операторов — это не только техническая составляющая, тарифные планы и базовые услуги по умолчанию. В стремлении повысить качество обслуживания и создать дополнительные удобства компании внедряют различные сервисы. Mobiuz представляет подборку из семи специальных предложений.

Услуга «Номер особой категории в рассрочку» помогает реализовать свою мечту и подключить красивые номера Mobiuz, оплачивая их стоимость в рассрочку. Рассрочка действует на 10 месяцев и доступна для категорий Silver, Gold, Super Gold и выше. При желании абонент может досрочно погасить стоимость услуги за все неоплаченные месяцы.

«Мой новый номер» — бесплатный и нужный сервис. Можно сменить номер и сообщить близким и знакомым свой новый контакт. При этом не имеет значения, абонентом какой компании был пользователь ранее.

Для активации услуги понадобятся оба номера. Сначала на новом номере Mobiuz необходимо подключить услугу «Вам звонили» (*111*0131#) и набрать *120*9989ХХХХХХХХ# (предыдущий номер). На старом номере нужно отправить запрос **21*998971301330# и получить специальный PIN-код. Наконец, на новом номере нужно активировать полученный код *120*PIN#.

Узнать, какие номера Mobiuz подключены на имя абонента, можно с помощью USSD-команды *151#. После запроса придет SMS-сообщение со списком всех зарегистрированных номеров. Сервис бесплатный.

Также бесплатно можно осуществить проверку активных услуг и расходов за текущий месяц. В этом помогут USSD-запросы *140# и *111*025# соответственно. Например, после набора *140# приходит SMS-оповещение, отражающее состояние сервисов «Ночной Drive», Super 0, «Вам звонили», антиопределителя номера и других.

Услуга «Замена номера» дает возможность поменять абонентский номер без смены SIM-карты. Это удобно и выгодно, ведь не нужно переподключать и оплачивать тарифный план, а также ранее активированные услуги. Заменить номер можно в офисах Mobiuz за 21 тысячу сумов.

«Разовый АнтиАОН» позволяет звонить со скрытого номера. В отличие от постоянного антиопределителя номера предоставляется разово и не требует специального подключения. Достаточно перед набором номера вместо «+» набрать «#». Например, #998971300909. Стоимость услуги за один звонок — 300 сумов.

Более подробная информация обо всех имеющихся продуктах и услугах Mobiuz доступна на сайте.

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