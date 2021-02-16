Растущий спрос на кредиты со стороны населения Узбекистана, который проявляется в росте доли кредитов физических лиц в совокупном кредитном портфеле, создает необходимость глубокого анализа их долговой нагрузки, следует из обзора денежно-кредитной политики Центрального банка за IV квартал 2020 года.

Согласно расчётам Центрального банка, показатели долговой нагрузки населения в течении последних четырех лет существенно увеличились.





Коэффициент обслуживания долга физических лиц. Источник: Центральный банк.

Так, коэффициент обслуживания долга физических лиц (DSTI4 — показатель долговой нагрузки населения, рассчитываемый как отношение суммы платежа заёмщика по кредитам к его доходу) за январь-сентябрь 2020 года составил 34%, что на 8 процентных пунктов выше показателя 2017 года (рост на 1 п. п. по сравнению с 2019 годом).

Кроме того, более быстрый рост доли кредитов, предоставляемых физическим лицам и двукратное превышение их кредитов над депозитами свидетельствует о повышенном кредитном настроении населения в сравнении с сберегательным настроением, указывает регулятор.





Вместе с тем, с 2017 года по III квартал 2020 года рост доходов населения составил 1,2 раза при росте их обязательств по банковским кредитам в 3,8 раз или на 37,8 трлн сумов. Рост кредитной задолженности на протяжении всего наблюдаемого периода, в основном, был за счёт увеличения числа заёмщиков в 2,4 раза, которые составляют 21% всего экономически активного населения.

ЦБ отмечает, что уровень закредитованности населения по сравнению с западными странами относительно невелик, однако его рост идёт вразрез с экономическими показателями: замедление роста реальных доходов, увеличение просроченных кредитов, замедление темпов экономического роста и т. д.





«При получении кредита население не полностью осознаёт суммарный объём выплат по кредиту, а среднемесячный размер выплат кажется незначительным, хотя в реальности общая сумма процентных платежей по кредиту за весь период погашения может оказаться существенной. В целом, при обращении за кредитами следует учитывать также и будущие денежные потоки, риски снижения или полной потери доходов, как это наблюдалось во время принятия карантинных мер на фоне распространения пандемии и другие», — говорится в отчёте.

Согласно информации об остатке кредитного портфеля по видам кредитования, за 12 месяцев прошлого года объем кредитов физлицам вырос на 35,4%. Источник: Центральный банк.



Центробанк подчеркивает, что при сохранении такого темпа роста кредитов и доходов физических лиц могут возникнуть следующие риски:

ухудшение социально-финансового положения населения, в результате возрастания доли кредитных платежей в совокупном объёме доходов;

аккумулирование финансовых трудностей, вследствие недоучёта объёма будущих доходов;

рост проблемных кредитов в кредитном портфеле банковской системы ввиду увеличения долговой нагрузки и утраты платежеспособности населения;

вероятность снижения производства, особенно в части продажи товаров длительного пользования, вслед за временным оживлением спроса на потребительские товары и услуги.

Ранее «Газета.uz» писала, что Центрального банка прогнозирует уровень инфляции к концу 2021 года в 9−10%. На это будет влиять ряд факторов, в том числе ситуация с обменным курсом, дефицит госбюджета, отсрочка повышения цен на энергоносители и другие.