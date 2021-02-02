В 2020 году общий объем совокупного дохода населения Узбекистана достиг 401,5 трлн сумов. Номинальные темпы его роста составили 15,9%, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

Совокупный доход населения представляет собой общую сумму доходов, получаемых населением как в денежной, так и натуральной формах за работу на предприятиях и организациях, от личных подсобных хозяйств и индивидуальной деятельности, а также денежных выплат и льгот. Совокупный доход является базой для налогообложения.

Чтобы исключить влияние ценовых факторов для расчета реальных темпов роста доходов населения, используется индекс потребительских цен (ИПЦ) — один из важных видов показателя инфляции. В связи с изменением потребительских цен, совокупный доход населения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в реальном выражении вырос на 2,6% (по итогам трех кварталов прошлого года сообщалось о снижении в 0,3%), отмечает Госкомстат.

За 12 месяцев прошлого года совокупный доход на душу населения составил 11,7 млн сумов, реальный рост — 0,7%, что намного меньше показателя 2019 года (5%).

За январь-декабрь 2020 года (за двенадцать месяцев) среднедушевой номинальный совокупный доход населения выше среднереспубликанского значения был отмечен в Ташкенте — 23,5 млн сумов, Навоийской — 19,2 млн сумов, Бухарской — 14,4 млн сумов, Ташкентской — 12,5 млн сумов и Хорезмской областях — 12 млн сумов.

Наименьший показатель среднедушевого номинального совокупного дохода населения зафиксирован в Ферганской области — 8,7 млн сумов, в Наманганской области — 9 млн сумов и Каракалпакстане — 9,1 млн сумов.





Наивысший показатель реальных темпов роста зафиксирован в Навоийской области — 6%, Каракалпакстане — 4%, Самаркандской — 3,7% и Ташкентской — 3,4% областях.

Снижение реального совокупного дохода на душу населения наблюдалось в следующих регионах: Сырдарьинской — 2,4% (в 2019 году был рост в 7,1%), Андижанской — 2,2% (+4,5%), Ферганской — 1,7% (+1%), Хорезмской — 1,1% (+3,4%), Кашкадарьинской — 0,8% (+3,7%, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях — 0,6% (4%) и Ташкенте — 1,2% (+13,2%).





Источник: Госкомстат. Нажмите для увеличения

Согласно данным Госкомстата за 2000−2020 годы, совокупный доход на душу населения в Ташкенте и Ферганской, Сухандарьинской, Кашкадарьинской областях снизился впервые минимум за 20 лет, в Хорезмской области — впервые с 2003 года, в Андижанской области — с 2015 года, Сырдарьинской области — с 2017 года.





Основная часть доходов приходится на трудовую деятельность (доходы наемных работников и доходы от самостоятельной занятости), доля которой составляет 69,3%. Затем идут трансферты (денежные переводы, пенсии, пособия, стипендии) — 25,5%, доходы от собственности — 3%, доходы от собственного производства услуг для собственного потребления — 2,2%.

Снижение доходов на душу населения будет зафиксирован в 2020 году практически во всех странах, сообщала в июне главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«По нашим прогнозам, в 2020 году более 95% стран будут иметь отрицательный рост доходов на душу населения… Мы прогнозируем синхронизированный глубокий экономический спад в 2020 году как для стран с развитой экономикой, так и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», — приводит ее слова ТАСС.