Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов на пресс-конференции в пятницу ответил на вопрос журналистки телеканала Azon TV об эффективности религиозной концепции «харом-халяль» (дозволенное и недозволенное в исламе) в борьбе с коррупцией.

«Концепция связана с религией. Мы можем использовать эту концепцию в своей деятельности. 90% населения в Узбекистане — мусульмане, они получают воспитание, учатся у родителей тому, что дозволено, а что нет. Но когда дело доходит до коррупции, это не работает. Если бы это работало, такого бы не было, ведь мы мусульмане», — заявил он.

По его словам, концепцию «харом-халяль» легко применять в простых вещах, например, в еде.

«У пищи, запрещенной к употреблению [мусульманами], есть много альтернатив. Харамную еду можно отодвинуть и потреблять халяльную. Но из-за отсутствия альтернатив в коррупции это не работает во многих случаях. В мусульманских странах очень много проблем с коррупцией», — сказал глава Минюста.

Русланбек Давлетов привел в пример ОАЭ, которые занимают 21-е место в Индексе восприятия коррупции (Узбекистан — 153-е). По словам министра, эта страна вкладывает миллионы долларов в систему противодействия коррупции и оценки деятельности госорганов, привлекая иностранные консалтинговые агентства и аудиторов.

«Если бы все решалось только концепцией „харам-халяль“, то мы бы давно решили все проблемы. Но все же эта концепция хорошая, мы должны прививать ее с детства. Во всех религиях взяточничество считает грехом, поэтому эта концепция может быть использована в социальных целях для сдерживания людей от [коррупции]», — считает он.

Министр заявил, что работа по борьбе с коррупцией не удовлетворяет его даже на 30%.

«Я знаю, что слова тоже не действуют. Например, можно проводить совещание, высказываться жестко, даже угрожать смертью, тюрьмой, но это не действует. Может действовать в течение короткого времени. Через 10 дней, когда человек сталкивает с реальными проблемами — нехваткой денег и другими вещами, он забывает слова», — сказал Русланбек Давлетов.

Министр привел в пример высказывание первого премьер-министра Сингапура Ли Куанг Ю, который указывал, что бесполезно платить повышенную зарплату нечестным сотрудникам.

«Нечестный сотрудник продолжит свои дела даже с большой зарплатой. Поэтому нужно чистить систему и платить повышенную зарплату сотрудникам, которые действительно заслуживают этого», — подчеркнул он.

Русланбек Давлетов отметил, что Минюст изучил опыт Сингапура, Южной Кореи, Грузии и ряда других стран, успешных в борьбе с коррупцией.

«Очень много говорят о конфликте интересов. Я думаю, что в нашей системе 70% людей не понимают, что это значит. Когда происходит конфликт интересов? Как нужно бороться с ним? Что делать, когда это происходит? Например, в суде есть самоотвод. Это понятие должно быть во всей государственной системе управления. Даже при рассмотрении обычной жалобы нужно учитывать конфликт интересов», — сказал министр.





Ранее Министерство юстиции сообщило, что первым среди органов государственного управления Узбекистана получило сертификат международного стандарта управления по противодействию коррупции ISO 37001:2016 «Противокоррупционная система менеджмента». По данным Минюста, он охватывает все направления его деятельности.