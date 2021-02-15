Законопроект о поправках, устанавливающих ответственность за призыв к массовым беспорядкам, должен пройти правовую экспертизу. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.

«Газета.uz» писала, что партии «Миллий тикланиш» и «Адолат» подготовили законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Кодекс об административной ответственности, а также закон «Об информатизации».

Документом предлагается дополнить статью 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса нормой о введении ответственности за активное неповиновение законным требованиям представителей власти, публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами.

КоАо, в свою очередь, предлагается дополнить нормой, предусматривающей ответственность за публичный призыв к невыполнению или нарушению требований законодательных документов и другими изменениями.

Русланбек Давлетов заявил, что Минюст в ближайшее время изучит проект закона.

«Речь идёт о проекте. Проект документа депутаты должны представить Министерству юстиции. Кто бы его ни разработал, документ должен пройти правовую экспертизу. Здесь и наша позиция должна быть учтена. Мы его видели на уровне идеи, высказывали своё мнение. Мы ещё раз рассмотрим и вместе изучим документ, который вносится на рассмотрение в первом чтении», — сказал он.

Министр обратил внимание на то, что «действия, которые планируется запретить законодательством, — это противоправные действия».

«Я видел документ о массовых беспорядках. Массовые беспорядки противоречат законодательству или нет? Речь идёт о массовых беспорядках. В призыве к массовым беспорядкам есть опасность с социальной точки зрения или нет? Вот с такими стандартами мы должны это сравнить. Законодательные акты — общеобязательные нормы, которые должны соблюдаться всеми… Если кто-то выйдет и будет призывать не соблюдать законы, это правильно или нет? Я думаю, общество должно дать свою оценку, депутаты тоже должны высказаться», — отметил Русланбек Давлетов.

Глава Минюста подчеркнул, что сильно верит в верховенство закона и всегда приводит следующую цитату: Dura lex sed lex (с латинского — «Закон суров, но это закон»).

«Если не нравится, то закон сначала нужно изменить… В противном случае у каждого есть своя [мера] справедливости — это приведёт общество к разрозненности. Верховенство закона — принуждение к выполнению требований закона, у государства есть такая подчинительная функция, которую нужно обеспечить. Иначе это приведёт к хаосу», — сказал он.

Русланбек Давлетов отметил, что многие проекты документов не публикуются на сайте Regulation.gov.uz (Система оценки воздействия актов законодательства). Законодательная палата выставляет законопроекты на своём сайте после их первого чтения. Документы, регулирующие серьёзные вопросы, должны публиковаться для обсуждения, сказал он.

Ранее мы писали, что министр юстиции опроверг информацию о том, что порядок организации собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Узбекистане регулируется указом Президиума Верховного Совета СССР. При этом он признал, что порядок организации митингов не прописан в законах, хотя ответственность за его нарушение есть.