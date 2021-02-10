Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду дал поручение начать подготовку к вакцинации населения Узбекистана от коронавируса, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства поручил министру здравоохранения Абдухакиму Хаджибаеву и его заместителю, главе Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходиру Юсупалиеву в течение месяца определить категории населения, которые будут привиты в первую очередь, и сформировать электронный список.

Кроме того, президент поручил подготовить свыше 3000 отделов вакцинации в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах. Дополнительно будут организованы 800 мобильных бригад.