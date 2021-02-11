Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев ввёл мораторий на приобретение 15 хокимами городов и районов и их заместителями новых служебных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, об этом хоким заявил после селекторного заседания под председательством президента Шавката Мирзиёева.

«Вместо этого лучше сделаем что-то полезное для населения. Разрешение будет даваться только в случае необходимости, с одобрением на сессии [областного кенгаша народных депутатов]», — заявил Зойир Мирзаев.

По его словам, приобрести машины разрешено только для хокима Касанского района Асрола Бойкараева, чья служебная Captiva в декабре пострадала в ДТП, приведшем к смерти пешехода, и вновь назначенного заместителя хокима области — начальника управления инвестиций и внешней торговли Бахрома Юсупова.

В начале февраля стало известно, что хокимият Касанского района заключил договор на приобретение Captiva способом trade-in за 260 млн сумов.

Ранее СМИ и блогеры обращали внимание на приобретение хокимами районов и другими руководителями дорогостоящих автомобилей.