На днях в социальных сетях появилась информация о том, что хокимият Ташкента попросил Министерство высшего и среднего специального образования предоставить 50 студенток для их привлечения к встрече высокопоставленных гостей и вручения им букетов в рамках различных мероприятий.

В письме, подписанном хокимом Джахонгиром Артыкходжаевым и направленном главе Минвуза Абдукодиру Тошкулову, говорилось, что девушки «должны быть высокого роста, привлекательной внешности и знать иностранные языки».





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Как сообщил блогер Нурбек Алимов, на днях на заседании министерства, в котором принимали участие заместители министра, ректоры, деканы и другие руководители, Абдукодир Тошкулов остановился на этом вопросе и заявил, что «студенты должны учиться». Подлинность заявления подтвердили в пресс-службе Минвуза.

«Больше всего не люблю это, почему мои красивые девушки должны выходить с цветами для встречи (фона) гостей из-за рубежа? Попробуйте поставить туда своих детей. Мы подготовим отдельный приказ по этому поводу. Приравняем это к принудительному труду. Это один из видов принудительного труда. То есть эти девушки не идут по своему желанию. Какой девушке нравится в холодную погоду надевать платье из адраса и идти с цветами вместо того, чтобы после уроков пойти на кружки или отдыхать? Это нам не подходит. Понимаю, если переводчица. Понимаю, если учится в туризме», — сказал министр.





Абдукодир Тошкулов. Фото: УзА.

Глава Минвуза добавил, что «всё это должно быть приведено в правовую форму».

«И для заполнения стадионов студенты, и для фона студенты, и для фестивалей студенты… Всё это должно быть приведено в правовую форму. Студент должен учиться. Если понадобится, должен высыпаться, мы не имеем права вмешиваться в личную жизнь студента», — заявил Абдукодир Тошкулов.

Ранее «Газета.uz» сообщала о поручении президента Шавката Мирзиёева увеличить количество общежитий в Узбекистане. В 132 вузах страны обучается более 590 тысяч студентов, но они недостаточно обеспечены общежитиями. В Ташкенте местами проживания охвачено только 13% студентов.