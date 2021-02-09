Президент Шавкат Мирзиёев 8 февраля ознакомился с инвестиционными проектами, которые намечено реализовать в Андижанской и Ташкентской областях, сообщила пресс-служба главы государства.

Сперва была представлена информация о проектах, которые будут запущены в нынешнем году. В частности, в Андижанской области будет реализовано 616 проектов на сумму 1,4 млрд долларов. Из них 258 проектов — в промышленности, 185 — в сфере услуг, 173 — в сельском хозяйстве.

В результате, как ожидается, будут созданы мощности по выпуску продукции почти на 10 трлн сумов, появятся возможности для замещения импорта на сумму 95 млн долларов и экспорта продукции на 265 млн долларов. Намечено создать 61 тысячу новых рабочих мест.

К примеру, ООО «Тетратекс» организует текстильный комплекс в Балыкчинском районе. Общая стоимость проекта составляет 126 млн евро, он будет реализован в четыре этапа в 2021—2022 годах. На предприятии будет налажен полный цикл выпуска трикотажных изделий. В рамках первого этапа, завершение которого намечено на конец этого года, будет создано 2500 рабочих мест, по завершении всех стадий эта цифра составит 10 тысяч.

Кроме того, для Андижанской области сформированы 53 новых инвестиционных проекта на сумму 782 млн долларов.

Глава государства отметил важность размещения проектов в махаллях, где наблюдается высокая потребность в рабочих местах, увеличения числа предприятий на основе государственно-частного партнерства и наращивания темпов обеспечения занятости.

В нынешнем году в Ташкентской области будет запущено 355 проектов стоимостью 1,6 млрд долларов. Из них 198 проектов относятся к промышленности, 81 проект — к сфере услуг, 76 проектов — к сельскому хозяйству.





Таким образом, ожидается создание производственных мощностей объемом около 35 млрд сумов, работой будут обеспечены 13 тысяч человек. Намечено наладить производство импортозамещающей продукции на 48 млн долларов и экспортоориентированных товаров на 42 млн долларов.

Кроме того, в области планируются 187 новых инвестиционных проектов.

Так, ООО «Metal produkt» в рамках проекта на 25 млн долларов налаживает производство металлических изделий в Ахангаране. Годовая мощность будущего предприятия составит 60 тысяч тонн. Предприятие, введение в строй которого запланировано на май нынешнего года, обеспечит работой 150 человек. В числе важных для внутреннего рынка проектов — планы по производству велосипедов в свободной экономической зоне «Ангрен» и изготовление продовольственной продукции в Кибрайском районе.

Президент указал на необходимость привлекать научные достижения и инновации в промышленность, уделять особое внимание обеспечению качества и востребованности продукции. Он также дал указания по рациональному использованию транспортного и туристического потенциала Ташкентской области и развитию сферы услуг.