Сотрудникам органов внутренних дел в Узбекистане могут повысить зарплату, следует из выступления президента Шавката Мирзиёева на заседании в Ферганской области 5 февраля.

По его словам, снизить уровень преступности в стране можно с помощью обеспечения занятости.

«Причина преступности — безработица. Если обеспечим занятость, соответственно, снизится уровень преступности. Кто преступники, кто им покровительствует? Нужно разобраться в каждом из них. Каждый должен знать о верховенстве закона и неотвратимости наказания. Тогда снизится уровень преступности. Для этого вы должны работать системно», — приводит слова главы государства Kun.uz.

Шавкат Мирзиёев анонсировал принятие нового постановления, которое предусматривает «изменения в системе МВД и внедрение новшеств».

«Я благодарен сотрудникам органов внутренних дел. Они смогли проявить себя в обеспечении нашего спокойствия во время пандемии. Поэтому мы принимаем меры по увеличению их заработной платы, качественному обучению и оказанию помощи… Мы не должны забывать об одном: когда мы снизим преступность, тогда и люди будут довольны нами», — сказал он.

В конце декабря в социальных сетях распространилось сообщение о повышение зарплат сотрудникам ОВД с 5 января, но тогда МВД опровергло информацию.