Сотрудники Службы государственной безопасности и Агентства по противодействию коррупции задержали старшего следователя Управления внутренних дел Андижанской области и начальника изолятора временного содержания данного управления, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

По данным телеканала, сотрудники УВД, вступив в сговор, пообещали гражданину, обвиняемому по статье 141−2 (нарушение законодательства о персональных данных) и 182 (нарушение таможенного законодательства) Уголовного кодекса, оказать через возможности должностных лиц суде содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. За это они потребовали у его сестры 12 тысяч долларов.

Указанные лица были задержаны с поличным при получении вымогаемой суммы, говорится в программе.

Кроме того, как сообщает телеканал «Узбекистан 24», государственный исполнитель отдела Бюро принудительного исполнения Ташлакского района Ферганской области пообещал прекратить дело, находящееся в его делопроизводстве, по задолженности за электроэнергию фермерского хозяйства, создавшего теплицу по технологии гидропоники. За это он попросил 2000 долларов.

Госисполнитель задержан при получении запрошенной суммы в ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Управления СГБ по Ферганской области и Территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Ранее сообщалось о задержании начальника отдела строительства Сырдарьинского района и его подельника при получении взятки за оформление документов на выделение земли.