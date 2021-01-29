Сотрудники отделений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности задержали в Сырдарьинском районе начальника отдела строительства и его подельника по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках оперативного мероприятия задержан бывший сотрудник Мирзаабадского районного отдела архитектуры З. Ж., который потребовал 1200 долларов у гражданина Ф. Т. за оформление документов на выделение 12 соток земельного участка и подготовку проектной документации на вспомогательное здание через начальника отдела строительства Сырдарьинского района. Сначала он получил 2,1 млн сумов, а затем был задержан при получении оставшихся 900 долларов.

Согласно показаниям задержанного в рамках продолжения оперативного мероприятия, начальник отдела строительства Сырдарьинского района Х. К. был также задержан при получении 400 долларов взамен на оказание вышеназванных услуг.

В отношении Х. К. возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (получение взятки), а З. Ж. — по статье 212 УК (посредничество во взяточничестве). Ведется следствие.