Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием законодательства о выборах.

С заключением по закону выступил Нариман Умаров, председатель Комитета Сената по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам, который рассматривал закон, принятый Законодательной палатой 29 января.

Он сообщил, что в законе учтены недостатки в организации и проведении парламентских выборов 2019 года, а также рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Законом вносится поправка в статью 117 Конституции, которая предусматривает перенос даты выборов президента Узбекистана, в Законодательную палату Олий Мажлиса и Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября.

Кроме того, вносятся изменения в Избирательный кодекс и в закон «О финансировании политических партий». Подробнее об изменениях мы расскажем позже.

После представления Нариманом Умаровым заключения по закону у сенаторов не было каких-либо замечаний и вопросов.

Для вступления закона в силу его должен подписать президент.