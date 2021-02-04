Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева в своём канале в Telegram заявила о недопустимости кардинального изменения парковых зон без учёта мнения жителей.

«Городские общественные пространства, в особенности, зелёные парковые территории, нуждаются в защите, сохранении и приумножении. Недопустимо их кардинальное изменение без учёта мнения общественности и жителей города», — написала она.

Пост сопровождают фотографии сквера «Голубые купола» в центре Ташкента, где планируется сооружение комплекса «Истиклол», посвященного 30-летию независимости Узбекистана (отмечается 1 сентября).

Саида Мирзиёева является заместителем председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа и членом Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства.

Строительство комплекса с «монументальной композицией, отражающей суть и огромное историческое значение нашей независимости», было предусмотрено декабрьским постановлением президента Шавката Мирзиёева о праздновании 30-летия независимости Узбекистана. В постановлении не указывается точное место, где должен быть возведён комплекс.

11 января Шавкату Мирзиёеву были представлены крупные инвестиционные проекты, которые банки страны планируют реализовать в 2021 году. На одном из эскизов «Газета.uz» заметила проект комплекса, представленного в сквере возле столичного ЦУМа.

Накануне хокимият Ташкента объявил конкурс на создание проекта концепции комплекса, подтвердив, что он разместится возле ЦУМа.

Предложение вызвало бурные обсуждения в обществе. В комментариях к новостям «Газеты.uz» читатели призывают не трогать одно из немногих зелёных мест, куда люди приезжают из разных частей города, чтобы насладиться отдыхом. Сквер не так давно (весной 2018 года) был благоустроен.

«Хотите отметить праздник? Создайте в Ташкенте и других городах Узбекистана 30 парков! Без аттракционов, без пафосных монументов, без фаст-фуда и прочих „издержек“, просто тенистые парки — 30 штук — это и символично и ДЛЯ народа. И пусть они все будут называться „Истиклол“, не в этом суть — пусть они будут — зеленые, прохладные, тихие!» — написал один из наших читателей.

Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев в интервью в мае 2019 года рассказывал, что благодаря благоустройству сквера, наряду с другими общественными пространствами столицы, удалось «вернуть людей на улицы». «Люди столько лет дома сидели. Правительство боялось, если четыре человека собиралось. Я хотел доказать, что нельзя бояться людей. Они должны видеть разных людей, общаться с туристами, выходить из дома», — говорил градоначальник.