В школе №6 в Янгиюле во время занятий обрушилась часть потолка, в результате чего двое учащихся получили повреждения. Им оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Как уточнили «Газете.uz» в министерстве, в настоящее время дети находятся у себя дома.

По данным МНО, капитальный ремонт школы в 2019 году провела ООО «Axmat Xoji Al Avaz» по заказу хокимията Ташкентской области за счёт дополнительных средств, выделенных областной администрации. Стоимость работ оценена в 3,3 млрд сумов.

В настоящее время по поручению хокима Янгиюля прокуратура города, заведующий отделом народного образования совместно со строительной компанией проводят повторную проверку на прочность потолка школы.





Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, Axmat Xoji Al Avaz зарегистрирована в январе 2005 года в Джизаке. Занимается строительство жилых зданий. Руководителем и учредителем указан Икрамжан Хазраткулов.

В рейтинге строительно-подрядных организаций ООО Axmat Xoji Al Avaz имеет рейтинг «СС» (удовлетворительная надежность-уровень 2).