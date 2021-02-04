Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений призвало граждан Узбекистана, находящихся в России, не участвовать в массовых акциях, проходящих в разных регионах РФ и не разрешённых властями этой страны.

В обращении агентства говорится о необходимости соблюдения законодательства России и рекомендуется не находиться в местах скопления людей.

«Участие иностранных граждан в подобных неразрешённых мероприятиях, согласно законодательству РФ, может послужить причиной привлечения к уголовной ответственности или принудительной высылки из страны», — говорится в сообщении.

23 и 31 января в ряде городов России прошли массовые акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он был задержан по прибытии в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии. После оглашения приговора сторонники оппозиционеры вышли протестовать на улицы Москвы и Санкт-Петербурга. На перечисленных акциях было задержано более 10 тысяч человек.