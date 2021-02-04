Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 3 февраля рассмотрела проект закона, направленного на усиление гарантий защиты интересов несовершеннолетних, пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних к принудительному труду, участию в деятельности запрещенных или незаконных общественных объединений и использования их в целях сексуальной эксплуатации, а также безусловное обеспечение ответственности лиц, совершивших подобные действия. Об этом говорится в сообщении палаты.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс об административной ответственности.

Кодекс об административной ответственности дополняется статьей 190−1 «Вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путем предоставления ему материальных ценностей либо имущественной выгоды».

Она устанавливает административную ответственность за половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом в возрасте от 16 до 18 лет, заведомо для виновного не достигшим 18 лет, путём предоставления ему материальных ценностей либо имущественной выгоды. За это предлагается ввести штраф от 70 до 100 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток.

Уполномоченным органом по рассмотрению таких правонарушений устанавливаются суды по уголовным делам, а полномочия по административному задержанию лиц, совершивших подобные правонарушения, возлагаются на органы внутренних дел.

Уголовный кодекс дополняется статьей 128−1 «Вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления ему материальных ценностей либо имущественной выгоды».

Это преступление, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, предлагается наказывать обязательными общественными работами до 300 часов или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы до 1 года либо лишением свободы до 2 года.

«Принимая во внимание, что объектом преступления является нормальное и нравственное развитие лица, не достигшего 18-летнего возраста, предлагается установить возраст субъекта преступления с 18 лет», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В целях усиления гарантий защиты интересов несовершеннолетних и пресечения фактов их привлечения к принудительному труду в Уголовный кодекс вносится изменение, устанавливающее прямую уголовную ответственность за административное принуждение к труду несовершеннолетнего.

В Уголовный кодекс также вносится дополнение, предусматривающий уголовную ответственность за склонение несовершеннолетнего к участию в деятельности незаконных в Узбекистане общественных объединений и религиозных организаций, течений, сект. В Уголовно-процессуальный кодекс вносится дополнение, определяющее подследственность уголовных дел по данному преступлению органам внутренних дел.

По мнению депутатов, принятие законопроекта будет способствовать выполнению международных обязательств Узбекистана по полному искоренению принудительного труда и защите интересов несовершеннолетних.

Текст проекта закона: на узбекском языке | на русском языке