Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила, что инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского, сообщило УНИАН.

Причина — введение Владимиром Зеленским действия решения СНОБ, которым вводятся санкции против ряда телеканалов и их владельца, депутата ОПЗЖ Тараса Козака. Меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы и другие. После этого «112.Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

В офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в стране.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что в ближайшее время партия проведёт «чрезвычайный съезд, который определит дальнейшие шаги».