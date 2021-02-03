Раком рано или поздно заболевает каждый пятый житель планеты. Каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина умирает от этой болезни. 70% смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Такие цифры приводит ВОЗ в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, сообщает Служба новостей ООН.

В 2020 году раком заболели 19,3 миллиона человек, 10 миллионов человек скончались в результате этого заболевания. Самый распространённый вид рака — рак груди. За ним следуют рак лёгких, рак толстой кишки и рак простаты.

В ВОЗ также сообщают, что онкологические заболевания стали главной причиной смерти среди детей и подростков. Ежегодно рак диагностируют у 400 тысяч детей.

Специалисты подчёркивают, что ранняя диагностика играет ключевую роль в лечении рака. Из-за отсутствия качественной диагностики и лечения на ранних стадиях заболевания в странах с низким и средним уровнем доходов показатели смертности от рака значительно выше, чем в богатых странах.

Ситуация только усугубилась на фоне пандемии COVID-19, когда системы здравоохранения работали на пределе возможностей и все ресурсы были направлены на борьбу с коронавирусом, отмечают специалисты.

По данным ВОЗ, в 2020 году в 40% стран лечение онкологических заболеваний оказалось под ударом из-за пандемии. При этом люди, больные раком, подвержены повышенном риску смерти от COVID-19 и тяжёлого протекания болезни.

Число случаев заболевания раком, так же, как и количество смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, продолжает расти. По данным ВОЗ, в 2040 году число случаев заболевания раком будет на 47% выше, чем в 2020 году. Самый значительный рост показателей снова придётся на страны с низким и средним уровнем дохода.

Эксперты ВОЗ предлагают не забывать об основных причинах заболевания раком и внести соответствующе коррективы в свой образ жизни: