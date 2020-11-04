Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров «О мерах по поддержке местных производителей».

Документ предлагается принять для выполнения постановления президента «О дополнительных мерах по поддержке отечественных производителей», о котором ранее писала «Газета.uz». Напомним, что с 1 ноября:

для юридических лиц с долей государства в уставном фонде в размере 50% и более, вводится порядок, в соответствии с которым целесообразность закупки импортных товаров (работ, услуг) на сумму свыше 50 тысяч базовых расчетных величин подлежит обязательному рассмотрению наблюдательными советами на ежеквартальной основе;

вводится механизм временных запрета и ограничений в допуске к государственным закупкам в отношении отдельных товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами;

а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами; по продукции, не включенной в Перечень товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, в отношении которых вводятся временные запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам, при оценке предложений участников тендера (конкурса) товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 15% от цены CIP (Узбекистан) на импортируемые товары.

В проекте постановления правительства приводится указанный перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых вводится временный запрет на участие в торгах в рамках государственных закупок. Список охватывает 302 вида товаров:

продовольственные товары — мясо, рыба, молочная продукция, яйца, фрукты и орехи, алкогольные и безалкогольные напитки и другие;

строительные материалы — природные облицовочные камни, краски и лаки, сухие строительные смеси, пластмассовые трубы, фасонные части, ванные, гипсокартон, керамическая плитка и другие;

удобрения — калийные и азотные удобрения;

промышленные товары — стальные прокаты, катанка, медные трубы и другие;

текстильная и швейная продукция — смешанные ткани в основном или исключительно с химическими волокнами, синтетические ткани, ковры, пальто, куртки, костюмы, пиджаки, платья, брюки, рубашки, блузки, трусы, сорочки, пижамы, свитера, шарфы и другие;

обувь и кожгалантерейные изделия — кожевенно-галантерейные изделия (сумки разные, ранцы школьные т. д.), мужские и женские ботинки, специальная обувь, мячи и другие;

мебель — мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука или аналогичных материалов, парикмахерские кресла, деревянная мебель типа используемой в учреждениях и другие;

бытовая электротехника — кухонные плиты и мини-печи, пылесосы, телевизоры с диагональю экрана до 75 дюймов;

транспортные средства — автобусы и легковые автомобили;

изделия из бумаги и целлюлозы — бумажные салфетки, конверты, туалетная бумага, блокноты и детские подгузники.

Принять участие в обсуждении проекта документа можно до 18 ноября.