Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января — в день рождения Ислама Каримова — возложил цветы к подножию памятника первому президенту, сообщила пресс-служба главы государства.

Были прочитаны суры из Корана, говорилось о деятельности и человеческих качествах Ислама Каримова.





В церемонии приняли участие представители Администрации президента, вдова первого президента Татьяна Каримова, члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция и общественность.

Цветы в этот день также были возложены к памятникам первому президенту в Самарканде и Карши.