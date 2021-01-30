Хокимом Алмазарского района Ташкента назначен Абдумажид Файзуллаевич Муллажанов, сообщила пресс-служба столичной администрации. На этом посту он сменил Бахтиёра Рахмонова, освобождённого от должности решением районного кенгаша народных депутатов.

Абдумажид Муллажанов (1970 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного юридического университета (1996). В течение многих лет работал на разных руководящих должностях.

С 2019 года возглавлял Управление координации деятельности ОВД Алмазарского района.