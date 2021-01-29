В Узбекистане нет системного принудительного и детского труда, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева 27 января на видеоконференции, на которой обсуждались результаты «Мониторинга третьей стороны», проведённого Международной организацией труда (МОТ) в хлопкоуборочном сезоне 2020 года. Мероприятие было организовано Национальной комиссией по противодействию торговле людьми и принудительному труду в партнерстве с МОТ.

«Можно с уверенностью сказать, что в Узбекистане нет системного принудительного и детского труда. Об этом свидетельствует и отчёт „Мониторинга третьей стороны“ МОТ, проведенного совместно с независимыми общественными организациями», — сказала Танзила Нарбаева, являющаяся главой национальной комиссии. Она отметила, что это было достигнуто за счёт системной работы.

Мониторинг в сфере недопущения принудительного труда проводился по всей стране с участием представителей 17 международных организаций. Считаные случаи принудительного труда наблюдаются в сфере сельского хозяйства.

«Мы признаём это. На местах всё ещё регистрируются считаные случаи принудительного привлечения к сбору урожая. Согласно нашему мониторингу, в хлопкоуборочный сезон Государственной инспекцией труда было зафиксировано 46 случаев принудительного труда. 42 должностных лица привлечены к ответственности за нарушение правил трудовых отношений. Кроме того, по инициативе нашей национальной комиссии решением правительства пять хокимов в Наманганской, Ташкентской и Хорезмской областях получили выговоры. Они предупреждены, что при повторении таких правонарушений будут освобождены от должностей», — сказала председатель верхней палаты парламента.

Министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов отметил, что результаты работы по искоренению принудительного труда создадут благоприятную среду для притока иностранных инвесторов и окажут положительное влияние на обеспечение занятости населения, развитие предпринимательства и создание новых предприятий.

Ранее сообщалось, что за неполный 2020 год за нарушение трудового законодательства было оштрафовано 170 должностных лиц на 653,1 млн сумов.