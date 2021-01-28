Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 27 января остановился на обеспечении занятости молодёжи через выделение земли для ведения сельского хозяйства, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы государства, из 14 тысяч молодых людей, обратившихся за получением земли для занятия сельским хозяйством в прошлом году, участки получили лишь 3000. В Джизаке за земельным участком обратилось 5000 человек, в Хорезме — 2500, в Кашкадарье — 2000, в Сырдарье — 1000, сообщил он.

Президент поручил вице-премьеру Шухрату Ганиеву, а также главе Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель и лидеру УзЛиДеП Актаму Хайитову обеспечить занятость 10 тысяч человек через выделение земли от 10 соток до 1 га, 8000 человек — через выделение кредита для строительства теплиц, лимоноводства, птицеводства, кролиководства, пчеловодства, 1000 — через предоставление в пользование участков из земель резерва с сооружением на них скважин и 20 тысяч — через повторный посев на землях, освобожденных от пшеницы.

Кроме того, согласно подписанному накануне постановлению, планируется обеспечить занятость 4000 молодых людей, направив 50 млрд сумов из «Туронбанка» на лимоноводство.

Хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев сообщил, что в регионе функционирует свыше 2684 фермерских хозяйств, которые владеют в среднем по 80−100 га земли. Президент поручил, чтобы каждый фермер выделил по 2 га земли — по 0,5 га четырем молодым фермерам. Шавкат Мирзиёев назвал это «революционным решением».

«Пусть сеют, что хотят… Можем таким образом обеспечить работой 10 тысяч молодых в Сырдарье. Если дадим по 1 га земли одному молодому, то он обеспечит работой десятерых», — сказал он.

По словам президента, в целом в текущем году комплекс первого вице-премьера Ачилбая Раматова должен обеспечить занятость 80 тысяч молодых людей, вице-премьера, министра экономического развития и сокращения бедности Джамшида Кучкарова — 165 тысяч, вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова — 55 тысяч, вице-премьеров Азиза Абдухакимова и Бехзода Мусаева — 30 тысяч, советника премьер-министра Олимжона Умарова — 20 тысяч.