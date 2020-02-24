Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта направил парламентский запрос Министерству высшего и среднего специального образования Узбекистана о результатах работы по обеспечению студентов общежитиями.

Выяснилось, что в 115 вузах страны обучаются свыше 356 тысяч студентов на очном отделении. Для их проживания на время обучения действуют 208 общежитий. В них на данный момент проживают около 53 тысяч студентов, более 103 тысяч — снимают квартиры в аренду, еще порядка 200 тысяч — проживают в своих домах. Свыше 68 тысяч студентов вузов нуждаются в общежитиях.

По данным Минвуза, в рамках программы по комплексному развитию системы высшего образования в 2016—2019 годах построено четыре общежития по 1600 мест, 28 — реконструировано, в 185 проведены ремонтные работы, обеспечено их оснащение.

Как сообщила пресс-служба Законодательной палаты, внесено предложение при исполнении инвестиционной программы на 2020−2022 годы возвести еще 13 общежитий на 4610 мест и 35 — реконструировать.

Так, в Ургенчском государственном университете за счет внебюджетных средств, строится новое общежитие на 500 мест, которое будет сдано в сентябре с началом нового учебного года.

«Несмотря на проводимую работу определенная часть студентов вынуждена снимать квартиру. Для охвата 68354 учащихся, по данным министерства, необходимо построить 170 общежитий на 400 мест каждое. На что понадобится почти 3 триллиона сумов (314,8 млн долларов — ред.)», — говорится в сообщении.

А с учетом того, что до 2030 года на 50% повысится квота приема в вузы, в ближайшие 10 лет необходимо построить еще 300 общежитий, отмечает пресс-служба Законодательной палаты.

Минвуз, изучив опыт южной Кореи и Японии, выступил с предложением создать в областных центрах общежития «нового типа». Для этого Минвуз предложил привлечь предпринимателей, освободив их от налоговых и других обязательных платежей, выделив льготные кредиты и бесплатные земельные участки для строительства.

«По поручению премьер-министра дано объявление о возведении общежития в Ташкенте на основе государственно-частного партнерства. Но до сих пор на него не ответил ни один предприниматель ввиду отсутствия выгоды для него», — говорится в сообщении Законодательной палаты.

Комитет по вопросам науки, образования, культуры и спорта установил парламентский контроль за исполнением работ в этом направлении.