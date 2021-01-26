Стандарты в области электроэнергетики Узбекистана пересматриваются на основе международных. К их анализу привлечена французская компания Assystem Engineering and Operation Services SAS, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Под эгидой министерства созданы четыре рабочие группы, в которые вошли специалисты, операторы, проектные институты, а также производители электрооборудования.

Должно быть рассмотрено более 700 стандартов в области высоковольтных линий электропередачи, подстанций, релейной защиты, а также электромагнитной совместимости. Из общего количества стандартов 536 признаны не отвечающими современным требованиям. Процесс их замены на международные стандарты осуществляет Агентство «Узстандарт».

В 2021 году будут рассмотрены и адаптированы стандарты для низковольтных электрических сетей, а также солнечных и ветровых электростанций.

Принятие новых стандартов позволит оптимизировать затраты на техническое управление проектированием, строительством и эксплуатацией энергообъектов и повысит надёжность электрических сетей, говорится в сообщении.