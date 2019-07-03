Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О персональных данных», который был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 16 апреля и одобрен Сенатом 21 июня. Закон вступит в силу с 1 октября.

Под персональными данными понимается «зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе информация, относящаяся к определенному физическому лицу или дающая возможность его идентификации».

Обработка персональных данных подразумевает действия по сбору, систематизации, хранению, изменению, дополнению, использованию, предоставлению, распространению, передаче, обезличиванию и уничтожению персональных данных.

Уполномоченным государственным органом в области персональных данных определен Государственный центр персонализации при Кабинете Министров. Он ведет Государственный реестр баз персональных данных, выдает свидетельство о регистрации базы персональных данных в реестре и осуществляет в пределах своих полномочий государственный контроль за соблюдением требований законодательства о персональных данных.

База персональных данных формируется путем сбора персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения задач, осуществляемых собственником и (или) оператором, а также третьим лицом.

Персональные данные могут использоваться только для ранее заявленных целей их сбора при условии обеспечения необходимого уровня защищенности данных.

При обработке персональных данных для проведения исторических, статистических, социологических, научных исследований собственник и оператор, а также третье лицо обязаны их обезличить.

Обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта на их обработку в любой форме, позволяющей подтвердить факт его получения. При необходимости обработки в целях защиты прав и законных интересов субъекта их обработка допускается без его согласия до момента, когда получение согласия станет возможным.

При включении персональных данных в базу субъект должен быть уведомлен в письменной форме о целях обработки данных и его правах. В случае передачи данных третьему лицу собственник или оператор в течение трех дней должны письменно уведомить об этом субъекта.

Законом запрещается обработка специальных персональных данных — это данные о расовом или социальном происхождении, политических, религиозных или мировоззренческих убеждениях, членстве в политических партиях и профессиональных союзах, а также данные, касающиеся физического или душевного (психического) здоровья, сведения о частной жизни и судимости.

Обработка специальных персональных данных допускается только в целях обеспечения государственной безопасности от внешних и внутренних угроз уполномоченным органом, если субъект дал согласие в письменной форме на обработку, если данные опубликованы субъектом в общедоступных источниках, в целях защиты прав и законных интересов субъекта или других лиц и в ряде других случаев.

Для обработки специальных персональных данных требуется согласие субъекта в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. За несовершеннолетних субъектов согласие дают родители (опекуны, попечители), а в случае их отсутствия — органы опеки и попечительства.

Биометрические (характеризующие анатомические и физиологические особенности субъекта) и генетические (относящиеся к унаследованным или приобретенным характеристикам субъекта) данные могут обрабатываться только при наличии согласия субъекта, за исключением случаев, связанных с реализацией международных договоров Узбекистана, осуществлением правосудия, исполнительным производством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Государство гарантирует защиту персональных данных. Собственник и оператор или другое получившее доступ к персональным данным лицо обязаны соблюдать требование о недопустимости их раскрытия и распространения без согласия субъекта или наличия другого законного основания.

Действие закона не распространяется на отношения, возникающие при: обработке персональных данных физическим лицом в личных, бытовых целях и не связанной с его профессиональной или коммерческой деятельностью; формировании, хранении и использовании архивных документов, содержащих персональные данные; обработке персональных данных, отнесенных к сведениям, составляющим государственные секреты; обработке персональных данных, полученных в ходе оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности, борьбы с преступностью, охраны правопорядка, а также в рамках противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Полный текст закона «О персональных данных»