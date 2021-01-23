В возрасте 87 лет ушел из жизни американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг, сообщается на его официальной странице в Twitter.

Журналист скончался утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В конце прошлого года он был госпитализирован с коронавирусом.

Ларри Кинг с 1985 по 2010 год вёл программу «Larry King Live» на американском телеканале CNN, где брал интервью у президентов, политиков, бизнесменов, спортсменов и других знаменитостей.

Его шоу было внесено в книгу рекордов Гиннесса в качестве передачи, существовавшей самой долгий промежуток времени с одним ведущим.