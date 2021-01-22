Компания Bizning Uylar Development предлагает покупателям воспользоваться одним из вариантов приобретения квартиры на выгодных условиях рассрочки или долгосрочного кредита. Годовая процентная ставка по кредиту в ЖК Yangi ChoshTepa составляет 18%, срок кредита — до 20 лет.

Жилой комплекс заселен более чем на 90%. Таким образом в свободной продаже находятся всего 50 последних квартир. Все квартиры в ЖК Yangi ChoshTepa реализуются с готовым ремонтом, что поможет максимально сократить время новоселам.





Будучи практически полностью заселенным и полноценно функционирующим жилой комплекс Yangi ChoshTepa снискал большую популярность среди граждан, выбирающих жизнь в отдалении от центра столицы.

Этот современный семейный жилой комплекс в Сергелийском районе предназначен для спокойной и размеренной жизни в черте города. Будущих резидентов ожидают закрытые дворы, свободные от автомобилей, большая зеленая территория с игровыми и спортивными площадками, собственный паркинг и даже протекающая вблизи река.





Воспользоваться всеми преимуществами жилого комплекса Yangi ChoshTepa и приобрести жилье можно на выгодных условиях долгосрочного кредита.

Предложение ограничено. В продаже остались последние 50 квартир жилого комплекса.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

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