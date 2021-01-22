Примерно в 15:40 21 января на Малой кольцевой автомобильной дороге рядом с парком Ашхабад в Яшнабадском районе Ташкента произошло столкновение четырёх автомобилей — Matiz, Spark, Toyota и Nexia, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В результате ДТП водитель Matiz Диёр Т. (35 лет) и его пассажир Баходир М. (44 года), водитель Toyota Дилдора И. (42 года), а также пассажиры Nexia — 36-летняя Альфия С. и 7-летний Р. С. — получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Причины аварии устанавливаются, отметили в ГУВД. По предварительной информации, Matiz выехал на полосу встречного движения в нарушение правил.



