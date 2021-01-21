Управление транспорта Ташкента проводит опрос водителей о парковках — у дома, рядом с работой и в центре города.
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства, мнения горожан нужны для подготовки программы по созданию стояночной инфраструктуры.
В управлении отметили наличие множества проблем, вызывающих недовольство как владельцев транспорта, так и тех, у кого его нет.
«Гаражи сносятся, а взамен ничего нет. Дома строятся, но не всегда есть парковки. Дворы [должны быть] не для машин, а для людей. Люди не могут пройти с колясками из-за беспорядочной парковки», — сказала начальник пресс-службы Управления транспорта Умида Бабаева.
В центре города часто можно встретить парковку на тротуарах из-за большого количества знаков «Остановка (стоянка) запрещена», добавила она.