В Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана образована круглосуточная диспетчерская служба по вопросам теплоснабжения, сообщили «Газете.uz» в МинЖКО. Решение об этом исходя из поручений президента принято первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым.

«В связи с резкими изменениями погоды, а также для своевременного устранения проблем, возникающих в зимний период, по всей стране налажена служба непрерывного дежурства. Основная задача диспетчерских служб — выявление проблем и реализация мер по оперативному устранению жалоб
от населения при авариях в тепловых сетях и отключениях теплоснабжения», — отметили в министерстве.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций


Организация

Адрес

Телефоны

1

ГУП «Коммуналлик иссиклик оройи»

г. Нукус, улица Беруни, 20

61−223−89−49

2

ООО «Тахиаташ иссиклик тармоқлари»

г. Тахиаташ, улица Танташева

61−572−50−12
95−601−50−12

3

ГУП «Иссиклик манбаи» Андижанской области

г. Андижан, улица Ломоносова, 2

99−917−22−00
90−254−10−09

4

ГУП «Иссиқлик манбаи»

Бухарской области

г. Бухара, улица И. Каримова, 27/1

65−223−24−06

5

АО «Бухороэнергомарказ»

г. Бухара,
улица Алпомиш, 5

78−770−01−82

6

ГП «Иссиклик манбаи» Джизакской области

г. Джизак, улица И. Каримова, 3

72−222−94−58
93−940−72−32
93−303−78−88

7

ГУП «Иссиклик манбаи» Кашкадарьинской области

г. Карши, улица Шарк, 1

99−580−11−23
75−227−54−40
75−227−64−94

8

ГУП «Иссиклик манбаи» Навоийской области

г. Навои, улица А. Темура, 4

79−223−65−98

9

ГУП «Иссиклик манбаи» Наманганской области

г. Наманган, улица Аэропорт, 1

69−227−89−17
94−159−99−97

10

ГУП «Иссиклик манбаи» Самаркандской области

г. Самарканд, улица Буюк Ипак йкли, 98А

66−221−42−60
66−222−71−01
90−743−20−98

11

ГУП «Иссиклик манбаи» Сурхандарьинской области

г. Термез, улица Хумо, 5

90−247−65−28
39−790−02−23

12

ПО «Иссиклик манбаи» Ташкентской области

Кибрайский район, улица Г. Халилова, 15

70−956−20−81
70−956−17−36

13

ГУП «Иссиклик энергияси»
г. Ангрен

г. Ангрен, улица Ибн Сино, 1

70−665−13−05
70−665−13−04

14

ГУП «Иссиклик энергияси»
г. Чирчик

г. Чирчик, улица Ёшлик, 4А

70−716−34−95
70−715−04−58
70−715−06−52

15

ПО «Иссиклик манбаи» Ферганской области

г. Фергана, улица Қувасой, 248

73−245−04−07

16

ГУП «Иссиклик манбаи» Коканда

г. Коканд, улица Махрам

73−542−02−35

17

ООО «Куконэнергомарказ»

г. Коканд, улица Туркестан, 2Г

90−290−14−05

18

ООО «Кукониссикликэнерго»

г. Коканд, улица М. Каххоров, 4

73−542−26−82

19

ООО «Киргулииссикликманбаи»

г. Фергана, массив Киргили, улица Янгизамон, 15А

73−242−67−88
91−124−14−22

20

ГУП «Иссиклик манбаи» Хорезмской области

г. Ургенч, улица А. Темура, 163

62−228−73−64

21

ГУП «Тошкентиссикликмаркази»

г. Ташкент, М. Улугбекский район, массив Ялангач, 164

71−262−65−55
71−262−68−38

22

ГУП «Тошиссиккуввати»


г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката, 1

71−227−08−34
71−227−08−35

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