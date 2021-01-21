В Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана образована круглосуточная диспетчерская служба по вопросам теплоснабжения, сообщили «Газете.uz» в МинЖКО. Решение об этом исходя из поручений президента принято первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым.

«В связи с резкими изменениями погоды, а также для своевременного устранения проблем, возникающих в зимний период, по всей стране налажена служба непрерывного дежурства. Основная задача диспетчерских служб — выявление проблем и реализация мер по оперативному устранению жалоб

от населения при авариях в тепловых сетях и отключениях теплоснабжения», — отметили в министерстве.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций