В Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана образована круглосуточная диспетчерская служба по вопросам теплоснабжения, сообщили «Газете.uz» в МинЖКО. Решение об этом исходя из поручений президента принято первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым.
«В связи с резкими изменениями погоды, а также для своевременного устранения проблем, возникающих в зимний период, по всей стране налажена служба непрерывного дежурства. Основная задача диспетчерских служб — выявление проблем и реализация мер по оперативному устранению жалоб
от населения при авариях в тепловых сетях и отключениях теплоснабжения», — отметили в министерстве.
Телефоны аварийно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций
Организация
Адрес
Телефоны
1
ГУП «Коммуналлик иссиклик оройи»
г. Нукус, улица Беруни, 20
61−223−89−49
2
ООО «Тахиаташ иссиклик тармоқлари»
г. Тахиаташ, улица Танташева
61−572−50−12
3
ГУП «Иссиклик манбаи» Андижанской области
г. Андижан, улица Ломоносова, 2
99−917−22−00
4
ГУП «Иссиқлик манбаи»
Бухарской области
г. Бухара, улица И. Каримова, 27/1
65−223−24−06
5
АО «Бухороэнергомарказ»
г. Бухара,
78−770−01−82
6
ГП «Иссиклик манбаи» Джизакской области
г. Джизак, улица И. Каримова, 3
72−222−94−58
7
ГУП «Иссиклик манбаи» Кашкадарьинской области
г. Карши, улица Шарк, 1
99−580−11−23
8
ГУП «Иссиклик манбаи» Навоийской области
г. Навои, улица А. Темура, 4
79−223−65−98
9
ГУП «Иссиклик манбаи» Наманганской области
г. Наманган, улица Аэропорт, 1
69−227−89−17
10
ГУП «Иссиклик манбаи» Самаркандской области
г. Самарканд, улица Буюк Ипак йкли, 98А
66−221−42−60
11
ГУП «Иссиклик манбаи» Сурхандарьинской области
г. Термез, улица Хумо, 5
90−247−65−28
12
ПО «Иссиклик манбаи» Ташкентской области
Кибрайский район, улица Г. Халилова, 15
70−956−20−81
13
ГУП «Иссиклик энергияси»
г. Ангрен, улица Ибн Сино, 1
70−665−13−05
14
ГУП «Иссиклик энергияси»
г. Чирчик, улица Ёшлик, 4А
70−716−34−95
15
ПО «Иссиклик манбаи» Ферганской области
г. Фергана, улица Қувасой, 248
73−245−04−07
16
ГУП «Иссиклик манбаи» Коканда
г. Коканд, улица Махрам
73−542−02−35
17
ООО «Куконэнергомарказ»
г. Коканд, улица Туркестан, 2Г
90−290−14−05
18
ООО «Кукониссикликэнерго»
г. Коканд, улица М. Каххоров, 4
73−542−26−82
19
ООО «Киргулииссикликманбаи»
г. Фергана, массив Киргили, улица Янгизамон, 15А
73−242−67−88
20
ГУП «Иссиклик манбаи» Хорезмской области
г. Ургенч, улица А. Темура, 163
62−228−73−64
21
ГУП «Тошкентиссикликмаркази»
г. Ташкент, М. Улугбекский район, массив Ялангач, 164
71−262−65−55
22
ГУП «Тошиссиккуввати»
г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката, 1
71−227−08−34
Татьяна
Организуйте пож. диспетчерский пункт по вопросам работы ТЧСЖ. Судя по тому, что в квартире 2 батареи горячие, а две теплые, это вина не теплоэнерго, а ТЧСЖ. Неоднократно подавала заявки в ТЧСЖ, всё бесполезно!