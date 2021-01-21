Суды по гражданским делам Узбекистана в прошлом году рассмотрели 291182 дела и вынесли 96584 судебных приказа о взыскании обязательных платежей на сумму более 194,7 млрд сумов. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

По рассмотренным делам вынесено 194598 судебных решений, по которым 140386 требований были удовлетворены, а в 24 тысячах случаев в этом было отказано.

Основную часть дел оставили сделки — 52898, расторжение брака — 39466, снос самовольно построенных жилых помещений или строений — 20224 и установление отцовства — 2349.

По 20139 делам о расторжении брака исковые требования были удовлетворены (браки расторгнуты), по 14481 делу в удовлетворении отказано (браки не расторгнуты), 2842 иска оставлены без рассмотрения и по 2004 искам производство по делу прекращено.

В ходе выездных судебных заседаний было рассмотрено 61871 гражданское дело и проведено 2933 встречи с населением.

Кроме этого, судебными коллегиями в надзорном порядке рассмотрено 550 дел, отменено 279 решений судов первой инстанции и изменено 48 судебных решений.