Ассоциация футбола Узбекистана отстранила рефери ФИФА и АФК Шерзода Касымова от любой футбольной деятельности на три года за участие в серии договорных матчей.

Как говорится в заявлении на сайте ассоциации, соответствующее решение принято на заседании комитета по этике АФУ. Шерзоду Касымову было предъявлено обвинение по статье 5.44 Дисциплинарного кодекса АФУ.

Специальная инспекция АФУ продолжает расследование по выявлению случаев коррупции в ходе матчей Суперлиги и Про-лиги Узбекистана, отмечается в заявлении.