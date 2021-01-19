Запуск проекта «Усиление потенциала для цифровой экономической дипломатии в Узбекистане» состоялся в Министерстве иностранных дел 19 января.

Проект, который будет реализован за счет финансово-технической поддержки Программы развития ООН, включает в себя разработку Концепции экономической дипломатии Узбекистана, внедрение инновационных подходов и современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности МИДа, развитие цифровой дипломатии, а также повышение потенциала и квалификации сотрудников Министерства.

На первую фазу проекта, рассчитанную на 2021 год, выделено 100 тысяч долларов. Средства будут использованы в том числе для привлечения международного эксперта, проведение тренингов и семинаров.

«Реализация проекта соответствует приоритетам, определенным главой государства в сфере экономической дипломатии и широкого внедрения цифровизации в процессы развития», — отметил на церемонии первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев,





Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер подчеркнула, что проект призван укрепить основы экономической дипломатии Узбекистана путем внедрения передовых цифровых технологий.

В связи с пандемией COVID-19 вопрос перехода к цифровым технологиям приобрел особую актуальность, и сфера дипломатии не является исключением, сказала постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска. Она выразила готовность поддержать последующие этапы проекта для комплексного охвата всех направлений экономической дипломатии.

Пересмотр и совершенствование организационно-штатной структуры МИДа и заграничных учреждений Узбекистана с акцентом на продвижение экономической дипломатии были определены одними из основных направлений реформирования системы министерства указом президента от апреля 2018 года.