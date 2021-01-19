На фоне продолжающейся пандемии остается актуальным вопрос о личной гигиене и соблюдении санитарных норм. Сохраняются высокими требования к мерам безопасности в общественных местах. Люди с опаской относятся к заведениям, где уделяют недостаточное внимание дезинфекции: многие предпочтут пройти мимо кафе, в котором нет санитайзеров. Практика показывает, что клиенты становятся лояльными к тому бизнесу, который заботиться об их здоровье.

Вопрос санитарии также затронул и рабочие места. Помимо обычных трудовых задач, сотрудникам компаний приходится думать и о собственной безопасности. Офисные работники начинают день с обработки рабочего места антисептиками. Особенно тревожно работать тем, кто весь день общается с потоком клиентов. В итоге постоянное беспокойство за здоровье негативно сказывается на финансовых показателях.

Вопрос с дезинфекцией можно решить несколькими способами. Например, можно периодически вызывать для обработки санитарные службы. Но такую обработку не получится проводить каждый день — это будет дорого и неудобно: придётся беспокоить людей и останавливать работу на время дезинфекции.

Есть и другой способ: можно установить дезинфицирующую туманную машину от Dezi, которая поможет обрабатывать помещение сертифицированным составом несколько раз в день. Средство обладает не только обеззараживающими свойствами, но и приятным, освежающим ароматом. Машина работает автоматически, занимает меньше места, чем кофеварка, и почти не требует активного участия людей.

Устройство превращает жидкий антисептик в дезинфицирующий пар и распыляет его по помещению. Пар охватывает всё пространство целиком и проникает туда, куда обычно не дотянуться руками: в любые щели, стыки и даже под обивку мягкой мебели. Одной машины достаточно для того, чтобы обработать среднее кафе, офис, ресторан, квартиру или даже небольшой склад.

Машина проста в использовании: достаточно подключить её к розетке и включить в режиме прогрева. Через две минуты аппарат будет готов к распылению, о чём сообщит красная лампочка сверху. После этого нужно опустить трубку в бутылочку с антисептиком, переключить устройство в режим распыления и выкрутить ручку на желаемую мощность. Машина начнёт распылять пар и через две-три минуты помещение будет полностью обработано.

Дезинфицирующая туманная машина подходит для частого использования в местах скопления людей. Она не требует особого ухода, а пользоваться ей быстро и легко.

Стоимость машины: 2 млн сумов.

В рамках акции до конца января стоимость снижена до 1,5 млн сумов.

Заказать дезинфицирующую туманную машину можно с доставкой по телефону: (+998) 33−088−88−86.

Сайт: dezi.uz

Instagram: @dezi.uz

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