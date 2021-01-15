Президент Шавкат Мирзиёев 14 января подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с усилением ответственности за незаконное изъятие земельных участков. Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 7 апреля 2020 года и одобрен Сенатом ещё 11 мая 2020 года. Он вступил в силу с 15 января.

В Кодекс об административной ответственности внесена статья 200−2 «Незаконное изъятие земельного участка».

Согласно ей, незаконное изъятие земельного участка влечет наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 150 базовых расчетных величин.

Это же правонарушение, повлекшее снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном участке, без предварительного и полного возмещения рыночной стоимости указанного имущества, а также убытков, причиненных его собственнику в связи с таким изъятием, причинившее небольшой ущерб, влечет наложение штрафа на должностных лиц от 150 до 200 БРВ. Под небольшим ущербом понимается размер в пределах от 30 до 100 БРВ.

Статья 241−11 «Нарушение порядка сноса недвижимого имущества» из кодекса исключена. Она предусматривала штрафы для должностных лиц от 50 до 200 БПВ за снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений на изымаемом земельном участке, принадлежащих субъектам предпринимательства, без предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости указанного имущества.

Уголовный кодекс дополнен статьёй 229−5 «Незаконное изъятие земельного участка».

Она гласит, что незаконное изъятие земельного участка, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом от 200 до 250 БРВ или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов либо исправительными работами до 2 лет.

Незаконное изъятие земельного участка, повлекшее снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном участке, без предварительного и полного возмещения рыночной стоимости указанного имущества, а также убытков, причиненных его собственнику в связи с таким изъятием, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия или с причинением значительного ущерба, наказывается штрафом от 250 до 300 БРВ или обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет с лишением определенного права.

Те же действия, совершенные с причинением крупного ущерба, наказываются штрафом от 300 до 500 БРВ или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определенного права.

Те же действия, совершенные общеопасным способом или с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права.