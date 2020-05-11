Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на четвертом пленарном заседании 11 мая одобрил закон о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов, связанных с усилением ответственности за незаконное изъятие земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Кодекс об административной ответственности дополняется статьей 61−3, по которой незаконное изъятие земельного участка влечет наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 150 базовых расчетных величин.

То же правонарушение, повлекшее снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном участке, без предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости указанного имущества, причинившее небольшой ущерб, наказывается наложением штрафа на должностных лиц от 150 до 200 БРВ.

Уголовный кодекс дополняется статьей 173−1, согласно которой незаконное изъятие земельного участка, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом от 200 до 250 БРВ или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов либо исправительными работами до 2 лет.

Незаконное изъятие земельного участка, повлекшее снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном участке, без предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости указанного имущества, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия или с причинением значительного ущерба, влечет наложение штрафа от 250 до 300 БРВ или обязательные общественные работы от 360 до 480 часов или исправительные работы от 2 до 3 лет либо ограничение свободы от 1 года до 3 лет или лишение свободы до 3 лет с лишением определенного права.

Те же действия, совершенные с причинением крупного ущерба, наказываются штрафом от 300 до 500 БРВ или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определенного права.

Те же действия, совершенные общеопасным способом или с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права.

Согласно поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс, предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 173−1, производится следователями органов прокуратуры.