Журналист и блогер из Узбекистана Абдукарим Мирзаев, задержанный 11 декабря турецкой полицией в Стамбуле, освобожден, сообщил религиозно-просветительский канал RegistonTV, на котором он работал. С него были сняты все подозрения.

«Только что наш коллега Абдукарим Мирзаев был освобожден из отдела содержания иностранных граждан миграционной службы Стамбула», — говорится в заявлении портала.

Уточняется, что журналист направился домой и в скором времени планирует в прямом эфире рассказать о произошедших событиях.

Напомним, Абдукарим Мирзаев был задержан из-за его предположительной связи с «подозрительными лицами». Сообщалось, что после предоставления его адвокатом соответствующих документов, подозрения были опровергнуты. Тогда же Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что узбекская сторона не имеет отношения к задержанию журналиста.