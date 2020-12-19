11 декабря турецкая полиция задержала в Стамбуле известного журналиста из Узбекистана, магистранта отделения журналистики факультета коммуникаций Университета Кастамону Абдукарима Мирзаева, передает находящийся в Турции корреспондент «Газеты.uz» Санжар Рустамов.

После изучения ситуации адвокат журналиста заявил, что кто-то сообщил о телефонных разговорах с подозрительными лицами, сделанных с принадлежащего Абдукариму Мирзаеву номера, после чего за ним начали следить и задержали.

Супруга Абудкарима Мирзаева сообщила, что последние два-три месяца журналисту, чьи передачи в интернете смотрят с большим интересом, начали звонить поклонники не только из Узбекистана, но и из других стран. По её словам, они выражали уважение, некоторые из них даже просили советы по поводу решения семейных проблем. Она подчеркнула, что в таком положении невозможно понять, кто и с какой целью звонит, и в целом сложно контролировать ситуацию.

Примерно за 10 дней до ареста — 28 ноября журналист вместе семьей направились на пляж Флория на берегу Мраморного моря в Стамбуле, чтобы отдохнуть и снять видеоролик. В этот момент (примерно в 12:20—13:00 ) к нему подошли четыре современно одетые женщины (двое — среднего возраста, двое — несовершеннолетние) и попросили сделать звонок с его телефона. После этого на мобильный телефон Абдукарима Мирзаева начали звонить мужчины с разных номеров и отправлять SMS-сообщения. Также уточняется, что после этого инцидента его относительно новый телефон стал работать медленнее и зависать.

В ночь с 10 на 11 декабря в дом Абдукарима Мирзаева на бронированных автомобилях прибыли четыре вооруженных человека в военной форме, а также люди в гражданской одежде. Они провели обыск, но не смогли ничего найти в доме, после чего при свидетельстве соседей оформили документы и увезли журналиста.

На следующий день с ним встретился его адвокат, который предоставил полиции доказательства и документы, отрицающие связь подзащитного с какими-либо подозрительными лицами. После того, как подозрения не нашли подтверждения, было принято решение о депортации журналиста, его направили в отдел содержания иностранных граждан миграционной службы. В настоящее время готовится иск об отмене решения о выдворении и приостановлении преследования.

Корреспондент «Газеты.uz», также являющийся магистрантом Университета Кастамону, отмечает, что у Абдукарима Мирзаева нет ни религиозных, ни политических амбиций. По его словам, журналист загружает в социальные сети видеозаписи, на которых только пересказывает поучительные истории, предания и легенды.

Ранее другой журналист, основатель портала Ziyouz.com Даврон Тожиалиев сообщал, что его не пустили в Стамбул и депортировали обратно в Узбекистан. По его словам, до этого он без препятствий посещал Турцию пять раз.